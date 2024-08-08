Подоляк сказал, какую выгоду может получить Украина от ситуации в Курской области

Сейчас не нужно много обсуждать ситуацию в Курской области. Но понятно, что Украина способна получить тут выгоду.

Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что не стоит вестись на спекуляции от различных "экспертов", которые якобы ориентируются в ситуации. Преимущественно эти люди вообще не осознают, что там происходит и кто и куда движется.

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Какие выгоды может получить Украина

Как отметил Подоляк, прежде всего Украине нужны гарантии безопасности для своих приграничных территорий. А также – санитарная зона в России вокруг границ Украины.

Кремль должен осознать, что война не будет идти на условиях Путина. А боевые действия будут наносить существенные потери самой России. Украина также хочет, чтобы враг воспринял переговорные позиции, на которых акцентирует президент Владимир Зеленский. Речь идет о справедливом мире в рамках международного права как единственной площадки для дискуссий.

Вот что хочет получить Украина. Есть ли у нее на это ресурсы? Есть, но хотелось бы гораздо больше и гораздо быстрее. Эти ресурсы есть у стран-партнеров, которые прописали международное право и правила. И которые почему-то не хотят осознать, что правила надо защищать. И нельзя позволять стране, которая хочет их "обнулить", доминировать,

– подчеркнул Подоляк.