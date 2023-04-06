В Офисе Президента заявили о непричастности к ликвидации пропагандистов России

На днях стало известно о ликвидации так называемого русского военкора Владлена Татарского. Местные пропагандисты и государственники поспешили обвинить в этом Украину.

Однако наше государство не играет в подобные игры, теракты ему не нужны, оно может все решить на военном фронте. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Более того, россияне написали, что в Украине девушку, которая принесла статуэтку со взрывчаткой Татарскому, завербовали, а затем обещали место редактора в украинском медиа.

Это рассчитано на Винни-Пухов каких-нибудь, которые там "Чебурашку" смотрят. У них там сейчас самый популярный фильм – это "Чебурашка". То есть, вы не можете заниматься вербовкой и говорить так вот прямо по телефону: "Вы знаете, вы передайте эту статуэтку, а после этого будете редактором в Украине работать",

– прокомментировал политик.

Украина не так решает вопрос

Советник главы ОПУ подчеркнул, что к подобным действиям Украина не имеет никакого отношения. Более того, для нашего государства это вообще нонсенс. Когда российские спецслужбы рассказывают подобное, они вызывают "гомерический хохот по всему миру, другие спецслужбы понимают абсурдность этого".

Никакие теракты Украине не нужны. Украина сегодня имеет огромный объем боевых действий, где может эффективно уничтожать российскую военную технику и российских военнослужащих по линии фронта. Там все будет решено,

– подчеркнул Подоляк.

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