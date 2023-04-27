На улицах Москвы будет резня, – Подоляк об увольнении российских генералов

В России внезапно уволили с должности замминистра обороны генерал-полковника Михаила Мизинцева, которого называют "мариупольским мясником" Он отвечал за тыловое обеспечение армии.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, это абсолютно обычная новость для России. Там ведь постоянно обворовывают сами себя.

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Параллельно с Мизинцевым ушел и военный, занимавшийся поставкой танков для южного военного округа России. Все из-за того, что там воровали двигатели.

"Мясника" впечатаем по скамье подсудимых

Как подчеркнул Подоляк, Мизинцев – не "мясник". Он – трусливое лицо, которое может только из своего бункера устраивать резни среди населения других государств. О нем точно никто не забудет. И со временем самого Мизинцева ударят по скамье подсудимых.

Нам нужно всех их зафиксировать на скамейке подсудимых обязательно. Жестко их туда "впечатать". Они должны почувствовать все. Они должны достаточно жестко и физически страдать от юридического процесса. И семья этого Мизинцева... Кстати, периодически расследование есть в СМИ, что семьи этих Мизинцевых сегодня спокойно по бутикам Вены и Монако ходят,

– отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что в случае санкций против российского военного командования не следует забывать и об их семьях. Если человека называют "мясником", то как его жена или дети могут спокойно ходить по европейским магазинчикам.

Они навсегда должны сидеть в своем условном Воронеже. А сам Мизинцев должен быть "впечатан" в юридическую процедуру.

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Подоляк подчеркнул – Россия почувствует последствия за то, что пришла убивать людей в Украине. Все военное командование ответит за то, что вовлекли других в совершенно провальную задачу. И многие разные российские генерал-полковники, как предполагает Подоляк, не дождутся до своего суда.

Различные грустные настроения можно увидеть и в "слитых" звонках российских олигархов. Записанные телефонные разговоры уже не раз появлялись в интернете.

Они уже ощущают последствия того, что происходит сегодня в войне с Украиной. И вообще в России. Это будет резня (между своими – 24 Канал). Они уже откровенно говорят, что на улицах Москвы будет резня. И это будет верно. Исторически мотивировано,

– заметил Подоляк.

В России уволили "мариупольского мясника"