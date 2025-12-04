У Зеленского ответили, могут ли США прекратить продажу оружия Украине

СМИ сообщали, что США якобы прекратили поставки некоторых видов оружия для Украины. На самом деле ситуация несколько иная.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что закупка оружия продолжается. Переговоры об увеличении объема также продолжаются. А программа PURL – работает.

Какова ситуация с продажей оружия для Украины?

Как отметил Подоляк, также есть разные форматы поставки оружия для Украины. Кто-то делает это через национальные пакеты; кто-то через инвестиции; а кто-то – через программу PURL. Та же Италия последовательно поддерживает наше государство. Каждая страна сама выбирает, как сотрудничать с Украиной.

Обратите внимание! СМИ сообщали, что приостановила участие в программе вооружения для Украины PURL. При этом за день до того они объявили новый пакет помощи для Украины.

Информация о прекращении продажи оружия от США является довольно странной. Она явно удивит и американских оружейников, ведь в таком случае Штаты добровольно откажутся от доходности и доли рынка. И со временем кто-то займет их место.

Идут переговоры. Если же мы говорим о публикации, то там есть спекулятивные заявления. Украина активно работает с европейскими коллегами в рамках тех или иных программ. Пакеты идут или через закупку через совместные фонды, или напрямую от европейских и других стран. Каждая страна определяет для себя ту или иную программу,

– сказал Подоляк.

Чтобы окончательно решить ситуацию с закупкой оружия, нужно юридически решить вопрос с замороженными российскими активами, которых – на 300 миллиардов долларов. Россия начала неспровоцированную агрессию против нашего государства.

Есть соответствующие резолюции от Европарламента, Еврокомиссии, поэтому действие международного права в отношении России должно быть остановлено. А любые иски со стороны России по использованию замороженных активов должны быть автоматически отклонены.

Поставки оружия для Украины: кратко