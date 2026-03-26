В Офисе Президента сказали, готовы ли выйти из Донбасса в обмен на гарантии безопасности
- Соединенные Штаты действительно обьединяют вопросы гарантий безопасности с тем, чтобы передать Донбасс России.
- Советник Офиса Президента Михаил Подоляк сказал, согласится ли Украина на такое предложение.
Соединенные Штаты готовы предоставить гарантии безопасности Украине после того, как наше государство отдаст России Донбасс. На словах все звучит достаточно просто, а на деле конкретики нет.
Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что Россия сейчас не демонстрирует никакого желания завершать войну. Соединенные Штаты же действительно намекают на то, чтобы отдать Донбасс – и тогда будут определенные гарантии. Но это странная конструкция.
Смотрите также Момент настал? Где и когда Путин готовится открыть второй фронт в Европе и как ответит НАТО
Готова ли Украина пойти на такое соглашение?
По словам Подоляка, в случае с Россией такая формула вообще не сработает. Если им отдать определенную часть территории, то после того диктатор Путин просто начнет посягать на другую землю. Он вообще не заинтересован в том, чтобы прекратить войну.
Кроме того, пока непонятно, какие именно гарантии безопасности готовы предоставить Соединенные Штаты. Сейчас все это звучит только теоретически.
Президент Украины настаивает на четкой позиции. Никто отдавать землю в обмен на негарантированное непродолжение войны точно не будет. Также гарантии безопасности должны быть проговорены и юридически зафиксированы в парламентов, Конгрессе. И они должны четко начать работать, если Россия нарушит перемирие. Не "когда-то там", а в конкретный момент. И это нужно согласовать до начала перемирия,
– отметил Подоляк.
Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что США связывают гарантии безопасности для Украины с передачей Донбасса под контроль России. Также сейчас Штаты больше сосредоточены на конфликте с Ираном.
Несмотря на все это, Россия до сих пор не демонстрирует никакого желания, чтобы завершить войну. Сейчас фактически есть три позиции. Россия не хочет завершать войну и собирается продолжать имитацию переговоров. США – рассказывают об обмене территорий на гарантии безопасности. Украина же требует, чтобы война завершилась относительно справедливым финалом.
Должен быть зафиксирован статус-кво по линии фронта; немедленное прекращение огня всюду. Должно быть четкое понимание, что будет с Россией, если она нарушит перемирие. Также кто будет компенсировать весь тот вред, который Россия нанесла?
– отметил Подоляк.
Мирные переговоры: последние новости
- Трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией фактически стали на паузу после того, как Штаты и Израиль начали военную операцию в Иране. Случилось это 28 февраля.
- 22 марта украинская и американская делегации встретились в США. Там обсуждали различные вопросы безопасности и гуманитарные. В конце концов, представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, что переговоры между украинской и американской делегацией были содержательными. Но всеобщего прогресса нет из-за позиции России, которая делает ставку на войну.
- Недавно Дональд Трамп заявил, что Зеленский и Путин якобы близки к заключению соглашения. По его мнению, пока не удается договориться из-за того, что оба "ненавидят друг друга".