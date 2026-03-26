В Офисе Президента сказали, готовы ли выйти из Донбасса в обмен на гарантии безопасности

Соединенные Штаты готовы предоставить гарантии безопасности Украине после того, как наше государство отдаст России Донбасс. На словах все звучит достаточно просто, а на деле конкретики нет.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 Каналу, что Россия сейчас не демонстрирует никакого желания завершать войну. Соединенные Штаты же действительно намекают на то, чтобы отдать Донбасс – и тогда будут определенные гарантии. Но это странная конструкция.

Готова ли Украина пойти на такое соглашение?

По словам Подоляка, в случае с Россией такая формула вообще не сработает. Если им отдать определенную часть территории, то после того диктатор Путин просто начнет посягать на другую землю. Он вообще не заинтересован в том, чтобы прекратить войну.

Кроме того, пока непонятно, какие именно гарантии безопасности готовы предоставить Соединенные Штаты. Сейчас все это звучит только теоретически.

Президент Украины настаивает на четкой позиции. Никто отдавать землю в обмен на негарантированное непродолжение войны точно не будет. Также гарантии безопасности должны быть проговорены и юридически зафиксированы в парламентов, Конгрессе. И они должны четко начать работать, если Россия нарушит перемирие. Не "когда-то там", а в конкретный момент. И это нужно согласовать до начала перемирия,

– отметил Подоляк.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что США связывают гарантии безопасности для Украины с передачей Донбасса под контроль России. Также сейчас Штаты больше сосредоточены на конфликте с Ираном.

Несмотря на все это, Россия до сих пор не демонстрирует никакого желания, чтобы завершить войну. Сейчас фактически есть три позиции. Россия не хочет завершать войну и собирается продолжать имитацию переговоров. США – рассказывают об обмене территорий на гарантии безопасности. Украина же требует, чтобы война завершилась относительно справедливым финалом.

Должен быть зафиксирован статус-кво по линии фронта; немедленное прекращение огня всюду. Должно быть четкое понимание, что будет с Россией, если она нарушит перемирие. Также кто будет компенсировать весь тот вред, который Россия нанесла?

– отметил Подоляк.

