Подошли 50 коллег: Разумков рассказал, как "слуги" извинялись после голосования за отставку

Дмитрий Разумков заявил, что десятки "слуг народа" извинились перед ним за "неправильное" голосование. По его словам, их якобы заставили нажать зеленую кнопку за его отставку с должности спикера.

Бывший глава Верховной Рады отметил, что руководство правящей фракции и представители Офиса Президента "давили" на народных депутатов. Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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Ко мне подошли около 50 моих коллег, которые проголосовали зеленой (кнопкой – 24 канал). И сказали: извини, но мы так сделали, потому что нас вызвали, нас убеждали, назовем это так, что вы должны проголосовать,

– сказал нардеп.

Зарплата Разумкова в должности спикера

Дмитрий Разумков проработал в должности спикера парламента с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. За этот период его зарплата составила:

2019 год – 178 528 гривен;

2020 год – 547 563 гривны;

2021 год – 485 751 гривна.

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