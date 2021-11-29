Подожгли волосы и лицо: в Хмельницкой области неизвестные поиздевались над парнем

Неизвестные возле развлекательного центра подожгли лицо и волосы 18-летнему парню. Инцидент произошел в городе Хмельницком.

Инцидент произошел возле одного из развлекательных заведений Хмельницкого. Сейчас юноша находится на стационарном лечении. Он обратился в полицию 27 ноября и написал заявление о причинение ему травм.

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В Хмельницком неизвестно жестоко напали на парня

Парень обратился в полицию 27 ноября и написал заявление о причинение ему травм.

Заявитель сообщил, что неизвестный на выходе из ночного клуба поджег ему волосы и лицо. Сейчас пострадавший находится на стационарном лечении,

– сообщили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное дело по факту нанесения умышленных легких телесных повреждений.

Сейчас полиция:

устанавливает все обстоятельства произошедшего;

изучает видео с камер наблюдения вблизи ночного клуба.

Кратко о подобных печальных инцидентах

1 ноября в школе в Днепре на учительницу напали мать школьника и его старший брат. Они наносили ей много ударов ногами, поэтому пришлось вызвать полицию. Предполагают, что конфликт возник из-за младшего сына женщины, который учится в 6 классе.

6 ноября в американском Хьюстоне во время фестиваля Astroworld Fest произошла давка. В толпе погибли по меньшей мере 8 человек. Ориентировочно 20 с травмами доставили в больницу, кроме того, еще 300 получили помощь на месте.

В ночь на 23 ноября в киевском гей-клубе Portum охранник избил одного из посетителей. Потерпевший заявил, что нападение было безосновательным и не отвергает версию о гомофобии. В заведении заявили, что парень с товарищем якобы не рассчитался за коктейли.

Если злоумышленников найдут и докажут вину, то им грозит штраф от 850 до 1700 гривен или общественные работы до 200 часов, или исправительные работы до года. Более того, может грозить арест на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 2 лет.