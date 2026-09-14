Такое мнение в для 24 Каналавысказал народный депутат от парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк, отметив, что здесь не обойтись без правильного решения нового генерального прокурора.

Что дальше может быть с подозрением в отношении Кривоноса?

Народный депутат от парламентской фракции "Голос" подчеркнул, что ситуация с обнародованием подозрения в соцсетях и последующим выездом чиновника за границу выглядит незавершенной и требует процессуального урегулирования. Именно новый исполняющий обязанности должен принимать решения непосредственно в правовом поле.

Новый генпрокурор должен просто отозвать все эти письма и больше не позориться. Это единственный возможный механизм. Однако для этого нужно выяснить, кто у нас вообще за что там отвечает,

– подчеркнул народный депутат.

Обратите внимание! Между тем сам Кривонос заявил, что не получал ни одного бумажного документа с изложением подозрений. В частности, его никто не привозил в помещение НАБУ или САП.

Кто несет ответственность за действия Кравченко?

Депутат от парламентской фракции "Голос" также обратил внимание, что за действия уже бывшего генерального прокурора несет абсолютную политическую ответственность один человек. Речь идет именно о Владимире Зеленском.

Кто сейчас будет "убирать" все это? Что будет с подозрениями? Как это объяснить международным партнерам и гражданам Украины? Это выглядит очень плохо,

– сказал он.

Железняк добавил, что партнеры нашей страны и украинцы сейчас должны получить не анонимные объяснения от какого-либо чиновника из Офиса Президента, а план действий от президента.

Железняк о подозрении в адрес Кривоноса: смотрите видео