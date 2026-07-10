Подозреваемому в избиении полицейских во время столкновения с ТЦК во Львове избрана мера пресечения

Во Львове суд избрал меру пресечения в отношении 23-летнего Олега Гаврилова, которого подозревают в нападении на сотрудников правоохранительных органов во время конфликта с представителями ТЦК. Мужчину поместили под стражу.

Об этом сообщает Суспильне.

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Что известно о мере пресечения, которую избрали подозреваемому?

10 июля Сиховский районный суд Львова избрал меру пресечения 23-летнему Олегу Гаврилову, которого подозревают в нападении на двоих полицейских во время конфликта с представителями территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его заключили под стражу на 60 суток.

По данным следствия, инцидент произошел 9 июля у дома №97 на проспекте Червоной Калины во Львове. По словам прокурора, подозреваемый ударил в лицо заместителя начальника управления по превентивной деятельности Львовского районного управления полиции №2, в результате чего правоохранитель получил травмы разного типа.