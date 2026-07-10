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Що відомо про запобіжний захід, який обрали підозрюваному?

10 липня Сихівський районний суд Львова обрав запобіжний захід 23-річному Олегу Гаврилову, якого підозрюють у нападі на двох поліцейських під час конфлікту з представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Його взяли під варту на 60 діб.

За даними слідства, інцидент стався 9 липня біля будинку №97 на проспекті Червоної Калини у Львові. За словами прокурора, підозрюваний вдарив в обличчя заступника начальника управління з превентивної діяльності Львівського районного управління поліції №2, унаслідок чого правоохоронець отримав травми різного типу.