Таку думку 24 Канал висловив спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, зауваживши, що також тут не обійшлось без російського сліду. Він підкреслив, що є багато недоліків, які ведуть до такої історії.

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Скандал із ТЦК у Львові

Спеціаліст зі стратегічних комунікацій зазначив, що мобілізація – це природний процес, пов'язаний з довготривалою війною. Також є нормою, коли певна частина людей незадоволена нею. У більших масштабах така історія була, наприклад, під час Першої світової війни. Однак наразі в Україні процес бронювання справді не є достатньо прозорим.

"Однак, попри це, на 5 рік війни є громадяни, які або не мають нормально влаштованих облікових документів, або робочого місця, яке корисне для країни і має бронювання, або не мають оформленої відстрочки. Можна багато критикувати державу, але щоб усе впорядкувати було зроблено багато. Наприклад, Резерв+", – зазначив він.

На думку Богданова, в Україні є люди, які "доклались" до дескредитації поняття мобілізації мовчанням. Адже важливо набагато більше пояснювати, наприклад, організацію роботи навчальних центрів. Окремим важливим питанням є також тема нападу на військовослужбовців, а це також ТЦК. Нападники повинні нести кримінальну відповідальність.

Чому такі епізоди часто повторюються у Львові та Одесі? З цими регіонами пов'язано чи не найбільше корупційних скандалів. Крім того, є дуже багато осередків російської пропаганди. Зокрема, є львівський персонаж Остап Стахів, який свого часу працював проти вакцинації, а зараз проти мобілізації,

– підсумував спеціаліст зі стратегічних комунікацій.

Богданов про російський слід у скандалах, пов'язаних з ТЦК: дивіться відео

Нагадаймо, що конфлікт на Сихові нібито спалахнув після того, як військові ТЦК затримали двох молодих чоловіків. Місцеві зібрались біля службової машини, прокололи шини, зняли передній бампер, а частина з них намагалася перекинути транспортний засіб.

Після інциденту Нацполіція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України, а ветеранська спільнота розшукала учасників конфлікту й провела з ними виховну роботу.