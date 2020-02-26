Подозреваемые в убийстве Шеремета отказались от теста на детекторе лжи, – МВД

В Министерстве внутренних дел сообщают, что Яна Дугарь, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко отказываются от ряда важных экспертиз. Так, в ведомстве говорят, что они, в частности, не хотят участвовать в одновременном допросе.

Как сообщает пресс-служба МВД, Яна Дугарь заявила об отказе от почерковедческой и судебно-психиатрической экспертиз. Также она не будет давать показаний в качестве подозреваемой.

К теме: Дело Шеремета: эксперты измерили рост Антоненко – эксклюзивное видео

Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко – от прохождения судебно-медицинской и габитоскопичной (исследование изменения внешности – ред.) экспертиз.

Все трое отказались от теста на полиграфе. Хотя Яна Дугарь ранее участвовала в таком исследовании, по инициативе адвокатов, а Юлия Кузьменко давала согласие на его проведение,

– говорится в сообщении.

Ранее Андрей Антоненко заявлял, что не будет сотрудничать со следствием и не будет давать показания по делу. Он выдвинул решительное требование – предоставить доступ ко всем документам дела его защитникам.

Роли подозреваемых в убийстве Шеремета по версии следствия

Антоненко подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Его сообщницами якобы были Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. Кузьменко, по версии следствия, закладывала под автомобиль журналиста взрывчатку, а Дугарь – фиксировала на месте инцидента камеры видеонаблюдения и хранила у себя оружие.

Что известно об убийстве Павла Шеремета?​

Его автомобиль взорвался 20 июля 2016 года в Киеве. Журналист погиб на месте. Следствие после нескольких расследований дела отбросило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

Как задерживали подозреваемых в убийстве Шеремета: видео