19:21
26 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      СЕРГЕЙ ТИГИПКО КОРОНАВИРУС COVID-19 АННЕКСИЯ КРЫМА НОВЫЕ САНЖАРЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Нимфа Виола дарит радость ближним. Фирменная русская походка
      Вєсті Кремля
      22:15, 25 февраля
      Вести.UA: Большое возвращение Тигипко. Новая затея Бужанского
      Вєсті.UA
      19:19, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      СЕРГЕЙ ТИГИПКО КОРОНАВИРУС COVID-19 АННЕКСИЯ КРЫМА НОВЫЕ САНЖАРЫ

      Подозреваемые в убийстве Шеремета отказались от теста на детекторе лжи, – МВД

      - Читати новину українською
      Андрей Антоненко в суде по делу Павла Шеремета / Фото 24 канала

      В Министерстве внутренних дел сообщают, что Яна Дугарь, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко отказываются от ряда важных экспертиз. Так, в ведомстве говорят, что они, в частности, не хотят участвовать в одновременном допросе.

      Как сообщает пресс-служба МВД, Яна Дугарь заявила об отказе от почерковедческой и судебно-психиатрической экспертиз. Также она не будет давать показаний в качестве подозреваемой.

      К теме: Дело Шеремета: эксперты измерили рост Антоненко – эксклюзивное видео

      Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко – от прохождения судебно-медицинской и габитоскопичной (исследование изменения внешности – ред.) экспертиз.

      Все трое отказались от теста на полиграфе. Хотя Яна Дугарь ранее участвовала в таком исследовании, по инициативе адвокатов, а Юлия Кузьменко давала согласие на его проведение,
      – говорится в сообщении.

      Ранее Андрей Антоненко заявлял, что не будет сотрудничать со следствием и не будет давать показания по делу. Он выдвинул решительное требование – предоставить доступ ко всем документам дела его защитникам.

      Роли подозреваемых в убийстве Шеремета по версии следствия

      Антоненко подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Его сообщницами якобы были Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. Кузьменко, по версии следствия, закладывала под автомобиль журналиста взрывчатку, а Дугарь – фиксировала на месте инцидента камеры видеонаблюдения и хранила у себя оружие.

      Что известно об убийстве Павла Шеремета?​
      Его автомобиль взорвался 20 июля 2016 года в Киеве. Журналист погиб на месте. Следствие после нескольких расследований дела отбросило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

      Как задерживали подозреваемых в убийстве Шеремета: видео

       

      Сколько людей умерло от гриппа в Украине
      сегодня
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Временные рекомендации по реагированию на коронавирус от CDC Global
      Центр громадського здоров'я України
      сегодня , 17:00 Европа и коронавирус: почему вспышка началось в Италии?
      Борис Немировський
      сегодня , 12:30 5 самых распространенных ошибок в интерьере украинских квартир: фото
      Ростислав Струтинський
      17 февраля , 15:37 Пара, которая летела домой с усыновленным ребенком, получили неожиданный сюрприз во время полета
      Марія Бондар
      сегодня , 16:30 Популярный среди террористов: чем опасен российский Telegram
      Віталій Дейнега
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук