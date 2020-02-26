Підозрювані в убивстві Шеремета відмовилися від тесту на детекторі брехні, – МВС

У Міністерстві внутрішніх справ повідомляють, що Яна Дугарь, Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко відмовляються від низки важливих експертиз. Так, у відомстві кажуть, що вони, зокрема, не хочуть брати участь в одночасному допиті.

Як повідомляє пресслужба МВС, Яна Дугарь заявила про відмову від почеркознавчої і судово-психіатричної експертиз. Також вона не даватиме показів як підозрювана.

До теми: Справа Шеремета: експерти виміряли зріст Антоненка – ексклюзивне відео

Андрій Антоненко відмовився від проведення слідчого експерименту та дачі показів у ході допиту, а Юлія Кузьменко – від проходження судово-медичної й габітоскопічної (дослідження зміни зовнішності – ред.) експертиз.

Усі троє відмовилися від тесту на поліграфі. Хоча Яна Дугарь раніше брала участь у такому дослідженні, за ініціативи адвокатів, а Юлія Кузьменко давала згоду на його проведення,

– йдеться у повідомленні.

Раніше Андрій Антоненко заявляв, що не співпрацюватиме зі слідством та не даватиме свідчення у справі. Він висунув рішучу вимогу – надати доступ до усіх документів справи його захисникам.

Ролі підозрюваних у вбивстві Шеремета за версією слідства

Антоненка підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета. Його спільницями начебто були Юлія Кузьменко та Яна Дугарь. Кузьменко, за версією слідства, закладала під автомобіль журналіста вибухівку, а Дугарь – фіксувала на місці інциденту камери відеоспостереження та зберігала у себе зброю.

Що відомо про вбивство Павла Шеремета?Його автомобіль вибухнув 20 липня 2016 року в Києві. Журналіст загинув на місці. Слідство після кількарічного розслідування справи відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

Як затримували підозрюваних у вбивстві Шеремета: відео