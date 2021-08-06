Подозреваемый в коррупции экс-министр Злочевский переписал бизнес на дочерей, – СМИ
Источник:"Интерфакс-Украина"
Экс-министр Николай Злочевский, которого подозревают в коррупции, переписал бизнес на двух своих дочерей Карину и Анну. Речь идет о переоформлении компаний по добыче полезных ископаемых.
Такую информацию получило издание, промониторив реестр Министерства юстиции. Речь идет о ряде компаний.
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Экс-министр Злочевский переписал компании на дочерей
Дочери экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского Анна и Карина стали конечными бенефициарными владельцами его добывающих активов,
– говорится в сообщении.
Они через кипрские компании являются бенефициарами "Эско-Пивнич", "Куб-Газ", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Системойлинженеринг", "Надрагаз", "Алдеа-Украина", "Буризма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагазвидобування", "Газойлинвест", "Геоюнит" и "Нафтогазопромышленная геология".
Более того, издание сообщает, что сайт и страница в фейсбуке компании Burisma Group не обновляются и не работают с начала 2021 года. Именно Burisma Group объединяла все вышеупомянутые компании.
Что известно о взятке в 6 миллионов
- В 2020 году руководству НАБУ и САП пытались дать 6 миллионов долларов взятки наличными. Это самая большая взятка в истории Украины.
- В САП сообщили, что деньги представители экс-министра Николая Злочевского, владельца Burisma Holdings, предлагали за закрытие уголовного дела, в котором он фигурирует как подозреваемый. Речь идет о 2 уголовных делах – о растрате и присвоении имущества и об отмывании денег.
- Также в деле фигурируют отстраненные первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко и экс-директор по правовым вопросам компании Burisma Андрей Кича.
- В 2020 году Злочевскому САП объявили подозрение. Его объявили в розыск, впоследствии – заочно арестовали.
- В деле также фигурирует экс -директор организационно-распорядительного департамента ГФС Елена Мазурова.
- В июне 2021 года она пошла на сделку со следствием. Она признала, что виновна по делу о взятке в размере 5 миллионов долларов НАБУ и САП.