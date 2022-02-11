Скрывается от следствия: подозреваемый в сокрытии преступления с авто Ярославского исчез

Мужчина, который сам пришел в участок и заявил, что был за рулем автомобиля Александра Ярославского в день ДТП, не выходит на связь. Сейчас он скрывается от следствия.

Накануне полицейские и прокуроры заявили, что мужчина солгал о своей причастности к ДТП. Поэтому против него открыли уголовное дело за сокрытие преступления.

Будут решать вопрос об избрании этому лицу новой меры пресечения. Сейчас контакта с ним нет. Он скрывается от органов следствия,

– рассказал спикер прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко.

Заметим, прокуратура отозвала ходатайство об избрании меры пресечения работнику фирмы Ярославского. Так как мужчина не был водителем машины, поэтому не является фигурантом дела. Когда ему выберут меру по статье о сокрытии преступления – пока неизвестно.

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