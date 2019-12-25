Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко записал приветствие из СИЗО: видео

Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрей Антоненко (Riffmaster) записал в СИЗО видеопоздравление с грядущими зимними праздниками и поблагодарил за поддержку.

"Хочу поздравить всех с наступающими праздниками. Каждого, кто меня поддерживает. Надеюсь, очень надеюсь, верю, что мы скоро увидимся. Потому что вы все знаете, что я не имею никакого отношения к этому трагическому событию – к гибели Павла Шеремета", – сказал Антоненко на видео, опубликованном на ютуб–канале "СЕНС консалтинг".

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Антоненко также назвал дело против него "подлой провокацией".

Мы все соберемся, выпьем, пообщаемся и все будет хорошо. Главное – помнить, что вместе мы – сила. И вместе мы все победим,

– убежден подозреваемый.

Заметим, что 23 декабря Апелляционный суд оставил в силе решение о содержании Антоненко под стражей до 8 февраля.

Смотрите видеоприветствие Антоненко:

Кого подозревают в убийстве Павла Шеремета



Меры предосторожности фигурантам дела об убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала

Смотрите видео о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета: