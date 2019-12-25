Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко записал приветствие из СИЗО: видео
Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрей Антоненко (Riffmaster) записал в СИЗО видеопоздравление с грядущими зимними праздниками и поблагодарил за поддержку.
"Хочу поздравить всех с наступающими праздниками. Каждого, кто меня поддерживает. Надеюсь, очень надеюсь, верю, что мы скоро увидимся. Потому что вы все знаете, что я не имею никакого отношения к этому трагическому событию – к гибели Павла Шеремета", – сказал Антоненко на видео, опубликованном на ютуб–канале "СЕНС консалтинг".
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Антоненко также назвал дело против него "подлой провокацией".
Мы все соберемся, выпьем, пообщаемся и все будет хорошо. Главное – помнить, что вместе мы – сила. И вместе мы все победим,
– убежден подозреваемый.
Заметим, что 23 декабря Апелляционный суд оставил в силе решение о содержании Антоненко под стражей до 8 февраля.
Смотрите видеоприветствие Антоненко:
Кого подозревают в убийстве Павла Шеремета
- Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и сохраняла у себя оружие. Дугарь находится под круглосуточным домашним арестом.
- Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы подорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.
- Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей.
- Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".
- Инна Грищенко – жена Владислава, военная с позывным "Пума". Семья Грищенко находится под стражей по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.
Меры предосторожности фигурантам дела об убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала
Смотрите видео о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета: