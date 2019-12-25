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      Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко записал приветствие из СИЗО: видео

      31 Читати новину українською
      Андрей Антоненко (Riffmaster) записал видеопоздравление с наступающими праздниками / vesti.ua

      Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета – Андрей Антоненко (Riffmaster) записал в СИЗО видеопоздравление с грядущими зимними праздниками и поблагодарил за поддержку.

      "Хочу поздравить всех с наступающими праздниками. Каждого, кто меня поддерживает. Надеюсь, очень надеюсь, верю, что мы скоро увидимся. Потому что вы все знаете, что я не имею никакого отношения к этому трагическому событию – к гибели Павла Шеремета", – сказал Антоненко на видео, опубликованном на ютуб–канале "СЕНС консалтинг".

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      Антоненко также назвал дело против него "подлой провокацией".

      Мы все соберемся, выпьем, пообщаемся и все будет хорошо. Главное – помнить, что вместе мы – сила. И вместе мы все победим,
      – убежден подозреваемый.

      Заметим, что 23 декабря Апелляционный суд оставил в силе решение о содержании Антоненко под стражей до 8 февраля.

      Смотрите видеоприветствие Антоненко:

      Кого подозревают в убийстве Павла Шеремета

      справа про вбивство Шеремета підозрювані імена запобіжний захід Дугарь антоненко Кузьменко
      Меры предосторожности фигурантам дела об убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала

      Смотрите видео о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета:

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Расследования Новогодние праздники СІЗО Убийство Павла Шеремета Андрей Антоненко Riffmaster
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