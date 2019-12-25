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      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
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      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко записав вітання з СІЗО: відео

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      Андрій Антоненко (Riffmaster) записав відеопривітання з прийдешніми святами / vesti.ua

      Підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – Андрій Антоненко (Riffmaster) записав у СІЗО відеопривітання з прийдешніми зимовими святами та подякував за підтримку.

      "Хочу привітати всіх з прийдешніми святами. Кожного, хто мене підтримує. Сподіваюся, дуже сподіваюся, вірю, що ми скоро побачимося. Тому що ви все знаєте, що я не маю ніякого відношення до цієї трагічної події – до загибелі Павла Шеремета", – сказав Антоненко на відео, опублікованому на ютуб-каналі "СЕНС консалтинг".

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      Антоненко також назвав справу проти нього "підлою провокацією".

      Ми всі зберемося, вип’ємо, поспілкуємося і все буде добре. Головне – пам’ятати, що разом ми – сила. І разом ми все переможемо,
      – переконаний підозрюваний.

      Зауважимо, що 23 грудня Апеляційний суд залишив чинним рішення про тримання Антоненка під вартою до 8 лютого.

      Дивіться відеовітання Антоненка:

      Кого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета

      справа про вбивство Шеремета підозрювані імена запобіжний захід Дугарь антоненко Кузьменко
      Запобіжні заходи фігурантам справи про вбивство Шеремета / Інфографіка 24 каналу

      Дивіться відео про затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета:

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Андрій Антоненко Riffmaster Вбивство Павла Шеремета СІЗО Новорічні свята Розслідування
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