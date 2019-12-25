Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко записав вітання з СІЗО: відео

Підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – Андрій Антоненко (Riffmaster) записав у СІЗО відеопривітання з прийдешніми зимовими святами та подякував за підтримку.

"Хочу привітати всіх з прийдешніми святами. Кожного, хто мене підтримує. Сподіваюся, дуже сподіваюся, вірю, що ми скоро побачимося. Тому що ви все знаєте, що я не маю ніякого відношення до цієї трагічної події – до загибелі Павла Шеремета", – сказав Антоненко на відео, опублікованому на ютуб-каналі "СЕНС консалтинг".

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Антоненко також назвав справу проти нього "підлою провокацією".

Ми всі зберемося, вип’ємо, поспілкуємося і все буде добре. Головне – пам’ятати, що разом ми – сила. І разом ми все переможемо,

– переконаний підозрюваний.

Зауважимо, що 23 грудня Апеляційний суд залишив чинним рішення про тримання Антоненка під вартою до 8 лютого.

Дивіться відеовітання Антоненка:

Кого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета



Запобіжні заходи фігурантам справи про вбивство Шеремета / Інфографіка 24 каналу

Дивіться відео про затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета: