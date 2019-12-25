Підозрюваний у вбивстві Шеремета Антоненко записав вітання з СІЗО: відео
Підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – Андрій Антоненко (Riffmaster) записав у СІЗО відеопривітання з прийдешніми зимовими святами та подякував за підтримку.
"Хочу привітати всіх з прийдешніми святами. Кожного, хто мене підтримує. Сподіваюся, дуже сподіваюся, вірю, що ми скоро побачимося. Тому що ви все знаєте, що я не маю ніякого відношення до цієї трагічної події – до загибелі Павла Шеремета", – сказав Антоненко на відео, опублікованому на ютуб-каналі "СЕНС консалтинг".
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Антоненко також назвав справу проти нього "підлою провокацією".
Ми всі зберемося, вип’ємо, поспілкуємося і все буде добре. Головне – пам’ятати, що разом ми – сила. І разом ми все переможемо,
– переконаний підозрюваний.
Зауважимо, що 23 грудня Апеляційний суд залишив чинним рішення про тримання Антоненка під вартою до 8 лютого.
Дивіться відеовітання Антоненка:
Кого підозрюють у вбивстві Павла Шеремета
- Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю. Дугарь перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
- Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою.
- Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою.
- Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча".
- Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Сім’я Грищенків перебуває під вартою через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.
Запобіжні заходи фігурантам справи про вбивство Шеремета / Інфографіка 24 каналу
Дивіться відео про затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета: