Готовили покушение на первого заместителя главы Минздрава: подозреваемым избрали меру пресечения

Киевская городская прокуратура избрала меру пресечения подозреваемым в подготовке убийства первого заместителя Министра здравоохранения Украины.

Об этом стало известно во вторник, 21 января. Мужчину и женщину будут держать под стражей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

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Какую меру пресечения избрал суд

Ранее в Киеве правоохранители предотвратили убийство первого заместителя Министра здравоохранения Украины. Подозреваемые следили за ним, арендуя автомобили и квартиру в жилом комплексе, где проживает мужчина. Они приобрели оружие, из которого планировали застрелить врача.

Мотивами покушения стала смерть женщины в одной из столичных больниц в октябре 2024 года в результате тяжелых травм, полученных во время ДТП. Первый замминистра, являющийся врачом-анестезиологом, в тот день дежурил в медучреждении. Друзья погибшей считали его виновным.

Суд направил обоих подозреваемых под стражу без права внесения залога.

По ходатайству следователей и прокуроров Киевской городской прокуратуры мужчине и женщине, подозреваемым в подготовке убийства первого заместителя Министра здравоохранения Украины, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внести залог,

– говорится в сообщении.

Напомним, накануне стало известно, что во время передачи денег за пистолет подозреваемых задержали с поличным. Ранее стражи порядка задокументировали передачу аванса за оружие. За процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры подозреваемым было поставлено в известность о подозрении за покушение на убийство.