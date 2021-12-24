Подозревают в работе на украинскую разведку: ФСБ задержала российского военного

ФСБ задержало российского военного, которого якобы подозревают в шпионаже в пользу украинской разведки. Его уже задержали.

Соответствующую информацию обнародовали российские издания со ссылкой на ФСБ. Об этом стало известно 24 декабря.

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Россия подозревает своего гражданина якобы в шпионаже в пользу Украины

Сотрудниками Федеральной Службы безопасности в Воронежской области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей о государственной измене, задержан военнослужащий Западного военного округа,

– говорится в сообщении.

Воронежский гарнизонный военный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В российской Федеральной службе безопасности убеждены, что якобы: