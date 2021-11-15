Подозревают в содействии террористам: экс-министра Демчишина вызывают на допрос в ГБР

15 ноября 2021 , 19:11
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Источник:

ГБР

Государственное бюро расследований вызывает на допрос экс-министра энергетики Владимира Демчишина. Его подозревают в содействии террористической группе.

В Государственном бюро расследований сообщили, что экс-чиновника вызывают на допрос 19 ноября. Об этом в ведомстве сообщили 15 ноября.

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ГБР вызывает на допрос Демчишина

В ведомстве сообщили, что в связи с уголовным делом, Владимира Демчишина вызывают на 10 часов 19 ноября к следователю Государственного бюро расследований.


Государственное бюро расследований обнародовало повестку о вызове Демчишина / Фото ГБР

Кстати, дело касается схемы поставки угля из временно оккупированного Донбасса.

В ГБР сообщали, что организаторы наладили поставки угольной продукции с временно оккупированных территорий за средства украинских госпредприятий на сумму примерно в 1,5 миллиарда гривен.

В уголовном деле по статье о содействии террористической группе также подозревают бизнесмена Сергея Кузяру и нардепа Виктора Медведчука.

Дело Владимира Демчишина: что известно

  • 12 ноября Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему министру энергетики и угольной промышленности.
  • В ГБР сообщили, что поставки угольной продукции с временно оккупированных территорий за средства украинских госпредприятий происходили в конце 2014 – начале 2015 годов.
  • Сам Владимир Демчишин заявил, что дело "сфальсифицировано" и имеет сугубо политический характер". Он убежден, что дело сфальсифицировали СБУ и Офис генпрокурора, сшили белыми нитками в Офисе Президента".
  • Однако, по версии следствия, Демчишин заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько сделок с боевиками. В частности, о поставках угля более чем на 3 миллиарда гривен.
Автор: Діана Квасневська