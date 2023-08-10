Горит все от Владивостока до Петербурга: в России будут жестоко наказывать за поджоги военкоматов
Россия страдает не только от неизвестных беспилотников на собственной территории, но и от диверсий. В частности, там приобрели массовый характер поджоги военкоматов. Чтобы запугать людей, ответственность за такие действия усилили.
Впрочем, кажется, запугивание власти помогают мало. Ведь люди дальше прибегают к поджогам. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал.
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"Флешмоб продолжается"
В России в последнее время начали массово поджигать военкоматы. В конце концов генеральная прокуратура в России приравняла поджоги военкоматов к терактам и диверсиям. В частности, из-за уничтожения государственного имущества.
Флешмоб продолжается, но случаев, сейчас, к сожалению, стало меньше. А все же кто-то до сих пор выходит, бросает "коктейли",
– заметил Олег Жданов.
В конце концов, в России решили усилить статью, чтобы напугать население. На конец июля этого года органы правопорядка расследовали 113 подобных случаев. Это не считая соответственно инцидентов, случившихся уже в августе.
"Это только те (дела - 24 Канал), которые расследовали. А по скольким еще проводят следственные действия. Военнослужащие горят повсюду, от Владивостока до Санкт-Петербурга", – подчеркнул военный эксперт.
Из 113 случаев, 84 имеют определенную статью обвинения. То есть либо теракт, либо диверсия. Это значит, что людей будут сажать в тюрьму на более длительные сроки с более тяжелыми обвинениями.
Олег Жданов о поджогах военкоматов в России: смотрите видео
Военные команды в России продолжают гореть: последние новости
- В середине мая 19-летний парень поджег военкомат в Мурманской области. Его оправдание было неожиданным. Молодой человек признался, что, мол, не сам хотел совершить поджог. Вместо этого с ним якобы общались по телефону и угрожали расправой, если он этого не сделает.
- А вот уже с конца июля такие события приобрели массовый характер. В частности, 31 июля в России целый день проходил флешмоб "поджоги военкомат". Инциденты произошли в Московской области, Калуге, Петербурге и Омске.
- Уже 3 августа присоединиться к "акции" захотела и сотрудница комитета юстиции. 31-летняя женщина принесла "коктейли Молотова" в военкомат в Волгограде. К сожалению, воплотить задуманное ей не удалось. Из-за явной нервотрепки и ожидания у здания ее задержали охранники. В конце концов она призналась в том, что хотела поступить.