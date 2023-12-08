Деньги за "лайки": в киберполиции предостерегли от онлайн-мошенников

В Украине разоблачили деятельность аферистов в соцсетях. Киберспециалисты рассказали об одной из мошеннических схем легкого заработка в интернете и призвали не обольщаться подобными предложениями.

Аферисты предлагают просматривать короткие видео и ставить "лайки" в популярных социальных сетях за деньги. Киберполиция призвала не спешить следовать указаниям незнакомцев и предоставлять конфиденциальную информацию. Это также касается перевода денег на счета посторонних лиц.

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Каким образом действуют мошенники

Одной из распространенных мошеннических схем есть предложение легкого заработка за просмотр видеоконтента. Соответствующие сообщения аферисты распространяют в популярных мессенджерах.

Нужно якобы только перейти по отправленным ссылкам и ставить "лайки" понравившиеся видео в TikTok или отзывы в Google-картах.

За выполненные задания злоумышленники могут выплачивать от 100 до 500 гривен, чтобы войти в доверие потенциальной жертве. Таким образом они собирают персональные данные, в частности информацию о банковской карте,

– говорится в сообщении.

Впоследствии аферисты предлагают присоединиться к так называемой "рабочей группе" с возможностью значительно большего заработка. Человек получает задачу оплатить приобретение товаров или услуг, определенных администратором группы.

Сначала это относительно небольшая сумма. Есть даже шанс получить выплату на карту после первого раза. Таким образом, мошенники еще больше втираются в доверие.

Позже администраторы предлагают приобрести несуществующий товар по значительно более высоким ценам, где нужно ввести конфиденциальную платежную информацию. В результате злоумышленники получают доступ к счетам жертв и присваивают их сбережения.

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Как этого избежать

Чтобы не стать жертвой мошенников, киберполиция рекомендует отдавать предпочтение вакансиям с официальным трудоустройством, а также не доверять предложениям незнакомцев получить деньги даром.

Не следует осуществлять перевод средств на неизвестные счета и распространять конфиденциальную информацию посторонним или подозрительных сайтах. Опасным также может быть переход по сомнительным гиперссылкам.

Если же информация о банковской карте разглашена, следует обратиться в банк и заблокировать карту. При выявлении фактов мошенничества необходимо немедленно сообщить в киберполицию.

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