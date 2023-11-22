Ночной ужас врага: пограничники показали мощное уничтожение врага

Пограничники-аэроразведчики подразделения "ДОЗОР" мощно уничтожают российских военных вместе с техникой.

Госпогранслужба показала новое видео, на котором ударные БПЛА бойцов 10-го отдельного отряда оперативного реагирования (ДОЗОР) ГНСУ на юге Украины наносят урон оккупантам.

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Точными ударами были уничтожены две единицы автомобильной техники, состав боекомплекта. Также повреждены два танка и бронированный автомобиль.

Кроме того, пограничники нанесли урон живой силе врага.

Мощные попадания по позициям врага: видео

Что известно о "ДОЗОР" Это подразделение ГНСУ, которое действует на самых сложных участках границы, где наиболее сосредоточена противоправная деятельность: речь идет и о группах нелегалов и вооруженных контрабандистов, а также потенциальных террористов. С 24 февраля 2022 года отряд активно участвует в борьбе против вооруженной агрессии России.

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