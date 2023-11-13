Выходят на "ночную охоту": в ССО анонсировали возмездие для оккупантов

Наши военные продолжают ликвидировать врагов и превращать их технику в банки. В ССО анонсировали возмездие для оккупантов и отметили, что выходят на "ночную охоту".

Соответствующее сообщение появилось на их странице в телеграме. В ССО подчеркнули, что нас ожидают хорошие новости.

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ССО выходят на "ночную охоту"

Операторы одного из подразделений ССО выходят на ночную охоту. Это означает только одно: вскоре врага ждет возмездие, а нас – хорошие новости,

– говорят военные.

Поскольку врага ожидает возмездие, то стоит обратить внимание на тех, с кем уже успели расплатиться. Только за минувшие сутки наши военные отправили на тот свет 800 оккупантов.

Потери врага растут

Итак, с самого начала полномасштабного вторжения наши военные ликвидировали около 312 550 российских захватчиков. А за минувшие сутки к "концерту Кобзона" присоединились 800 оккупантов.

Также российские военные понесли колоссальные потери в технике. На балансе так называемой "второй армии мира" стало на 5 354 танка, 10 079 боевых бронированных машин, 7 569 артиллерийских систем, 881 РСЗО, 580 средств ПВО, 322 самолета и 324 вертолетов меньше.

Кроме того, враг не досчитается 5 634 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 561 крылатой ракеты, 22 судов, 1 подводной лодки, 9 949 автомобилей и автоцистерн, а также 1 079 единиц специальной техники.

Оккупантам пришлось изменить тактику

По крайней мере, в районе Андреевки и Клещиевки. Ведь до освобождения этих населенных пунктов враг активно проводил атаки тяжелой техникой. Но наши военные нанесли немало потерь оккупантам. И поэтому им приходится чаще использовать пехоту.

Во время освобождения Клищиевки и Андреевки, а затем контратак врага, враг действительно потерял очень большое количество тяжелого вооружения. Там буквально лом мы можем увидеть. Также он потерял на этом направлении значительное количество артиллерийских стволов. Это как сами пушки, так и минометы,

– отметил Калашников.

Пресс-офицер 26 артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников добавил, что у оккупантов также стало меньше РСЗО. В общем, тактическая составляющая у захватчиков после контрнаступления наших военных ухудшилась. Поэтому им приходится в боях использовать живую силу.