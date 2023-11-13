Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан, добавив, что оккупантам нужна передышка. Именно поэтому они всеми силами, в том числе информационными вбросами, пытаются остановить украинских военных.

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Россиянам не удастся только со своей стороны взять тактическую паузу. Чтобы она состоялась, нужно, чтобы обе стороны, ведущие боевые действия, договорились о ней.

"Две стороны должны подтвердить ее. Если одна сторона будет двигаться и выполнять боевые действия, другой стороне придется защищаться, тратить ресурсы – живую силу, технику, боеприпасы", – отметил полковник запаса ВСУ.

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Наблюдается хорошая динамика

В то же время, украинские силы могут приостановить движение на Востоке – из-за погодных условий. Однако на Юге – особенно в сторону Токмака, в направлении которого Силы обороны раздвигают плацдарм, продвижение наших бойцов продолжается.

За последние несколько дней ВСУ взяли господствующие высоты в районе Вербового – идет расширение на восток этого плацдарма для дальнейшего движения в сторону Токмака,

– объяснил военный эксперт.

Кроме того, у Сил обороны наблюдается хорошая динамика продвижения на левом берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ контролирует левый берег на глубину 5 км по ширине фронта 75 – 80 км, если считать от Черного моря вверх по течению Днепра. Поэтому, по словам Свитана, россиянам "подарка" в виде тактической паузы не будет.

Кстати говоря. Враг на оккупированном левобережье Херсона минирует объекты критической инфраструктуры – стационарные газорегулирующие пункты, электрические подстанции и т.д. В ГУР считают, что это свидетельствует о подготовке оккупантов к отступлению с захваченной ими территории Херсонской области.

Военный эксперт оценил продвижение украинских сил: смотрите видео

Что происходит в районе Авдеевки и Бахмута

В то же время враг пытается атаковать в районе Авдеевки и Бахмута. Украинские силы на этих двух плацдармах могут максимально использовать свою военную технику и боеприпасы, а также преимущества по господствующим высотам, чтобы ликвидировать оккупантов.

Противник в сутки теряет примерно тысячу единиц личного состава по всей линии фронта – преимущественно вблизи Авдеевки и Бахмута.

Также оккупанты несут большие потери в военной технике. В сутки ликвидируется до 50 ее единиц. И россияне не могут ни производить, ни получать от партнеров столь необходимое количество техники, чтобы покрывать свои потери.

"Учитывая, какие потери терпят россияне, весной это может привести к плачевному состоянию российской армии. Россияне это хорошо понимают, потому все силы будут бросать на то, чтобы остановить движение украинских защитников", – подчеркнул Роман Свитан.

Враг продолжает нести тяжелые потери