Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан, добавив, что оккупантам нужна передышка. Именно поэтому они всеми силами, в том числе информационными вбросами, пытаются остановить украинских военных.
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Россиянам не удастся только со своей стороны взять тактическую паузу. Чтобы она состоялась, нужно, чтобы обе стороны, ведущие боевые действия, договорились о ней.
"Две стороны должны подтвердить ее. Если одна сторона будет двигаться и выполнять боевые действия, другой стороне придется защищаться, тратить ресурсы – живую силу, технику, боеприпасы", – отметил полковник запаса ВСУ.
Наблюдается хорошая динамика
В то же время, украинские силы могут приостановить движение на Востоке – из-за погодных условий. Однако на Юге – особенно в сторону Токмака, в направлении которого Силы обороны раздвигают плацдарм, продвижение наших бойцов продолжается.
За последние несколько дней ВСУ взяли господствующие высоты в районе Вербового – идет расширение на восток этого плацдарма для дальнейшего движения в сторону Токмака,
– объяснил военный эксперт.
Кроме того, у Сил обороны наблюдается хорошая динамика продвижения на левом берегу Днепра в Херсонской области. ВСУ контролирует левый берег на глубину 5 км по ширине фронта 75 – 80 км, если считать от Черного моря вверх по течению Днепра. Поэтому, по словам Свитана, россиянам "подарка" в виде тактической паузы не будет.
Военный эксперт оценил продвижение украинских сил: смотрите видео
Что происходит в районе Авдеевки и Бахмута
В то же время враг пытается атаковать в районе Авдеевки и Бахмута. Украинские силы на этих двух плацдармах могут максимально использовать свою военную технику и боеприпасы, а также преимущества по господствующим высотам, чтобы ликвидировать оккупантов.
Противник в сутки теряет примерно тысячу единиц личного состава по всей линии фронта – преимущественно вблизи Авдеевки и Бахмута.
Также оккупанты несут большие потери в военной технике. В сутки ликвидируется до 50 ее единиц. И россияне не могут ни производить, ни получать от партнеров столь необходимое количество техники, чтобы покрывать свои потери.
"Учитывая, какие потери терпят россияне, весной это может привести к плачевному состоянию российской армии. Россияне это хорошо понимают, потому все силы будут бросать на то, чтобы остановить движение украинских защитников", – подчеркнул Роман Свитан.
Враг продолжает нести тяжелые потери
- За последние сутки оккупанты потеряли 800 бойцов. А с начала полномасштабного вторжения – 311550 единиц личного состава.
- Кроме того, ликвидировано у россиян: танков – 5 354 (+5), боевых бронированных машин – 10 079 (+6), артиллерийских систем – 7 569 (+10), РСЗО – 881 (+0), средств ПВО – 580 ( +0), самолетов – 322 (+0) единиц, вертолетов – 324 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 634 (+2), крылатых ракет – 1 561 (+1), кораблей/катеров – 22 ( +0), подлодок – 1 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 9 949 (+5), специальной техники – 1 079 (+1).
- Также в оккупированном Мелитополе силы сопротивления совершили "хлопок" в штабе российских военных. В результате удара были ликвидированы три офицера росгвардии.