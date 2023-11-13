Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, додавши, що окупантам потрібен перепочинок. Саме тому вони усіма силами, зокрема інформаційними вкидами, намагаються зупинити українських військових.

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Росіянам не вдасться лише зі своєї сторони взяти тактичну паузу. Щоб вона відбулась потрібно, щоб обидві сторони, які ведуть бойові дії, домовились про неї.

"Дві сторони мають її підтвердити. Якщо одна сторона буде рухатись та виконувати бойові дії, другій стороні доведеться захищатися, витрачати ресурси – живу силу, техніку, боєприпаси", – зазначив полковник запасу ЗСУ.

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Спостерігається гарна динаміка

Водночас українські сили можуть призупинити рух на Сході – через погодні умови. Проте на Півдні – особливо у бік Токмака, у напрямку якого Сили оборони розсовують плацдарм, просування наших бійців триває.

За останні кілька днів ЗСУ взяли панівні висоти в районі Вербового – йде розширення на схід цього плацдарму для подальшого руху у бік Токмака,

– пояснив військовий експерт.

Крім того, у Сил оборони спостерігається гарна динаміка просування на лівому березі Дніпра у Херсонській області. ЗСУ контролює лівий берег на глибину 5 кілометрів по ширині фронту 75 – 80 кілометрів, якщо рахувати від Чорного моря вгору по течії Дніпра. Тому, за словами Світана, росіянам "подарунку" у вигляді тактичної паузи не буде.

До речі. Ворог на окупованому лівобережжі Херсонщини мінує об'єкти критичної інфраструктури – стаціонарні газорегулювальні пункти, електричні підстанції тощо. У ГУР вважають, що це свідчить про підготування окупантів до відступу з захопленою ними території Херсонської області.

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Що відбувається в районі Авдіївки та Бахмута

Водночас ворог намагається атакувати в районі Авдіївки та Бахмута. Українські сили на цих двох плацдармах можуть максимально використати свою військову техніку та боєприпаси, а також переваги по панівних висотах, щоб ліквідовувати окупантів.

Противник на добу втрачає приблизно тисячу одиниць особового складу по всій лінії фронту – переважно поблизу Авдіївки та Бахмута.

Також окупанти зазнають великих втрат у військовій техніці. На добу ліквідується до 50 її одиниць. І росіяни не можуть ні виробляти, ні отримувати від партнерів таку необхідну кількість техніки, щоб покривати свої втрати.

"Враховуючи, які втрати зазнають росіяни, весною це може призвести до жалюгідного стану російську армію. Росіяни це добре розуміють, тому всі сили будуть кидати на те, щоб зупинити рух українських захисників", – підкреслив Роман Світан.

Ворог продовжує зазнавати важких втрат