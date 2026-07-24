Думали, что будут возить гуманитарную помощь: бойцы ССО взяли в плен 3 оккупантов-"гастарбайтеров"

Украинские спецназовцы без единого выстрела взяли в плен троих российских военнослужащих. Оккупанты сдались после того, как бойцы вовремя обнаружили их вблизи своих позиций и заставили выйти на открытую местность.

Видео с оккупантами опубликовало Командование Сил специальных операций ВС Украины в фейсбуке.

Как украинские бойцы смогли взять россиян в плен?

Операторы подразделения "TRIARIUM" 3-го отдельного полка Сил специальных операций имени князя Святослава Храброго успешно взяли в плен трех военнослужащих армии России без применения оружия.

Как сообщили в Силах специальных операций, во время отдыха после ночного выхода украинские военные зафиксировали движение и звуки противника неподалеку от своего расположения, хотя этот участок считался безопасным.

Спецназовцы обеспечили звукомаскировку, установили визуальный контакт с противником и благодаря четким командам и контролю секторов заставили российских военных выйти на открытую местность и добровольно сложить оружие.

После задержания украинские военные провели первичный допрос и осмотр пленных. По их словам, всех троих привлекли в армию под предлогом работы водителями гуманитарных грузов, однако впоследствии отправили на передовую.

В ССО отметили, что задержанные находились в неудовлетворительном состоянии здоровья, в частности страдали гепатитом, а также не проходили надлежащей военной подготовки. Одному из пленных операторы оказали первую медицинскую помощь в связи с травмой ноги.

Благодаря профессиональным действиям операторов подразделения "TRIARIUM" угрозу в районе удалось оперативно нейтрализовать, а троих пленных безопасно эвакуировали. В дальнейшем они пополнят обменный фонд Украины.

Успешная операция бойцов ССО: смотрите видео

Напомним, ранее попытка российских войск проникнуть в тыл украинских позиций закончилась провалом. Бойцы 225-го отдельного штурмового полка заявили, что взяли в плен 64 оккупантов, действовавших в Запорожской области. По словам военных, пленные пополнили обменный фонд Украины.