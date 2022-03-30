Подразделения Нацгвардии уничтожают российских оккупантов в Киевской области

Нацгвардия Украины уничтожает оккупантов в Киевской области. Военные успешно наносят удары совместно с ВСУ.

В сети Нацгвардия опубликовала фото вражеской техники, которую уже уничтожили военные. Об этом стало известно 30 марта.

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На киевском направлении подразделения Национальной гвардии Украины успешно и молниеносно уничтожают оккупантов,

– говорится в сообщении.

К тому же нацгвардейцы вместе с ВСУ кое-где переходят к контрнаступлению.



Уничтожена нацгвардейцами вражеская техника / Фото Нацгвардии



Разваленная техника вражеских войск / Фото Нацгвардии

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