Подразделения ПВО за сутки сбили над Донбассом ракету и 3 "Орлана"
Источник:фейсбук ООС
Российский враг пытается полностью закрепиться на Донецком и Луганском направлениях. Однако украинские защитники продолжают защищать нашу землю.
ВСУ изо всех сил наносят удары оккупантам и делают все, чтобы вернуть под наш контроль всю территорию. В частности, говорится и о Донбассе.
Главное Взрывы во Львове и первые "прилеты" в Закарпатье, штурм "Азовстали": основное за 69 день войны
ПВО сбили над Донбассом ракету и 3 беспилотника "Орлан"
За сутки 3 мая военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага.
Наши воины нанесли значительные потери российским оккупантам:
- 6 танков
- 5 артиллерийских систем (из них 3 РСЗО)
- 15 единиц боевой бронированной техники
- 9 автомобилей
Подразделения противовоздушной обороны продолжают наносить удары врагу в небе Донбасса. Сегодня ПВО сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Свежие потери российского врага
Российские оккупанты несут колоссальные потери в Украине, в чем им помогают украинские защитники. Наши Вооруженные Силы, несмотря на активные боевые атаки россиян на протяжении шестидесяти девяти дней, ни на минуту не оставляют мысли о победе и делают все для ее скорейшего приближения.
Так, ВСУ продолжают наносить им немалые потери. Общие боевые потери российского противника с начала полномасштабной войны в Украине на сегодня, 3 мая, ориентировочно составили:
- личного состава – около 24 200 человек;
- танков – 1 064 единиц;
- боевых бронированных машин – 2 567 единиц;
- артиллерийских систем – 475 единиц;
- РСЗО – 162 единицы;
- средств ПВО – 80 единиц;
- самолетов – 194 единицы;
- вертолетов – 155 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1 843 единицы;
- кораблей/катеров – 10 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 единица;
- специальной техники – 38 единиц;
- крылатых ракет – 84 единицы.
Заметим, что только за минувшие сутки, 2 мая, наши военные ликвидировали по меньшей мере 400 вражеских бойцов, 20 беспилотников, 48 боевых бронированных машин, 16 артиллерийских систем, 14 танков, 19 единиц автомобильной техники, 10 реактивных систем залпового огня.
Заметьте – ВСУ нанесли сокрушительный удар рашистам: смотрите видео