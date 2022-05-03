Подразделения ПВО за сутки сбили над Донбассом ракету и 3 "Орлана"

ВСУ изо всех сил наносят удары оккупантам и делают все, чтобы вернуть под наш контроль всю территорию. В частности, говорится и о Донбассе.

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За сутки 3 мая военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага.

Наши воины нанесли значительные потери российским оккупантам:

Подразделения противовоздушной обороны продолжают наносить удары врагу в небе Донбасса. Сегодня ПВО сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Российские оккупанты несут колоссальные потери в Украине, в чем им помогают украинские защитники. Наши Вооруженные Силы, несмотря на активные боевые атаки россиян на протяжении шестидесяти девяти дней, ни на минуту не оставляют мысли о победе и делают все для ее скорейшего приближения.

Так, ВСУ продолжают наносить им немалые потери. Общие боевые потери российского противника с начала полномасштабной войны в Украине на сегодня, 3 мая, ориентировочно составили: