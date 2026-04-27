Российских десантников перебрасывают с Курского на Херсонское направление: Волошин назвал их цель
- Десантники страны-агрессора меняют свою дислокацию.
- Вражеские подразделения разворачиваются в районе Скадовска и Озерного Херсонской области, увеличивая российское присутствие в регионе.
Несколько вражеских подразделений передислоцируются из Курской области России на Херсонщину, а именно на Приднепровское направление. Там агрессор хочет усилить группировку и активизировать штурмовые действия в островной зоне Днепра.
Соответствующее заявление в комментарии для Укринформа сделал представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.
К теме Россия понесла потери под Терноватым, но перебрасывает силы в Донецкую область, – Силы обороны
Для чего вражеские войска перебрасывают на Херсонщину?
По словам Волошина, оккупанты из Курской области перегруппировываются в район Скадовска и Озерного. Говорится о нескольких подразделениях Воздушно-десантных войск, которые увеличивают группировку россиян в Херсонской области.
Кстати, агенты "Атеш" ранее сообщали, что захватчики в Скадовске заняли городскую больницу для развертывания штаба.
При этом происходит не масштабная переброска войск, а скорее меры для увеличения штурмовых действий и активизации деятельности в островной части Днепра.
Какая ситуация на фронте Херсонщины: смотрите карту
Стоит заметить, что один из российских офицеров "слил" движению "Атеш" данные о расположении подразделений ВС страны-агрессора на Херсонском направлении, чтобы помочь обезопасить жителей региона от боевых действий.
Как сейчас живут Херсон и прилегающие территории?
Волонтер из Алешек Ирина Алехина рассказала 24 Каналу, что на оккупированных территориях Херсонщины люди оказались в критических условиях:
медикаментов;
гуманитарной помощи;
при этом больницы и школы фактически не работают.
Ситуация обостряется и в областном центре. Там российские военные целенаправленно атакуют гражданских с помощью дронов, в результате чего с начала 2026 года погибли более 50 человек.
Волонтеры продолжают эвакуацию жителей из опасных районов Херсона, часто имея лишь несколько минут на спасение. Город живет под постоянной угрозой обстрелов и атак.
Несмотря на это, российская пропаганда распространяет ложную информацию о якобы поддержке местного населения.
Из-за сложной ситуации все больше людей вынуждены покидать дома. В то же время журналист из Ирландии Кейлин Робертсон отметил, что российская армия на самом деле слабее, чем кажется, и призвал НАТО и европейские страны активнее участвовать в остановке войны.