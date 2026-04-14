Журналист из Ирландии Кейлин Робертсон объяснил 24 Каналу, что российская армия слабее, чем кажется, и Европа и НАТО должны помочь остановить эту войну.

Смотрите также: Почему захлебнулось весеннее наступление РФ: ветеран международного легиона раскрыл ключевую причину

Что ждет Херсон, если не остановить российское наступление?

Один военный рассказал мне, что мечтает поехать в Крым, сесть у теплого моря и смотреть на свою страну, и именно за это он борется. Но это не произойдет в ближайшее время, потому что россияне очень глубоко там закрепились, и это реальность, которую многие уже приняли,

– сказал Робертсон.

Самое важное сейчас – остановить россиян там, где они стоят. По словам журналиста, Антоновка – это яркий пример того, что будет с Херсоном, если наступление не остановить. Люди эвакуируются на юг, пытаясь начать жизнь заново.

Робертсон в своем фильме о Херсоне показывает как это можно сделать, и Европа должна вмешаться и остановить это. Он отмечает, что Европа и НАТО могут победить, если начнут действовать немедленно.

"Следующие поколения оглянутся на Херсон и либо будут гордиться, что Европа вмешалась и остановила это, или будут спрашивать, как они позволили такому произойти в 21 веке. К тому же европейцы знают как останавливать нацизм. Во время Второй мировой Лондон выглядел как Херсон – немецкие самолеты сбрасывали бомбы, теперь российские дроны сбрасывают гранаты. Если это удалось остановить когда-то, то можно остановить снова", – подчеркнул Робертсон.

Важно! В Херсоне российские военные целенаправленно атакуют гражданских с помощью дронов, в результате этого с начала года погибло более 50 человек. Люди гибнут на улице и в собственных домах, но несмотря на все в городе еще работают кафе и рынки.

Что еще известно о ситуации в Херсонской области?