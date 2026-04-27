Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии Укринформу.

Куда враг перебрасывает силы?

Владислав Волошин рассказал, что удачные действия Сил обороны Украины лишили наступательных возможностей несколько подразделений 29-й армии России. Речь идет об оккупантах, находящихся на участке у Терноватого.

Сейчас эти вражеские подразделения выведены на полигоны возле Амвросиевки, что на временно оккупированной части Донецкой области.

В то же время, по словам Волошина, россияне перебросили на замену свои силы на участке фронта в Донецкой области, чтобы активизироваться там.

Они перенесли, например, с Терноватого на участок фронта возле Великой Новоселки для того, чтобы активнее двигаться в этом направлении,

– объяснил представитель Сил обороны Юга.

Ситуация на фронте

Российская армия больше всего сейчас давит на Купянском направлении. Оккупанты пытаются прорвать оборону на восточном берегу реки Оскол. В то же время украинские защитники сдерживают атаки. Также не останавливаются наносить потери россиянам.

По словам офицера бригады "Рубеж" НГУ Владимира Черняка, российские военные активно подтягивают пехоту к крайним позициям на фронте. Вероятно, ближайшее время они усилят штурмовые действия.