Об этом в интервью РБК-Украина рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Какие нарушения выявляли в подразделениях?

По словам омбудсмена, целые подразделения использовали схемы с фиктивной службой. Она отметила, что такие действия являются уголовным правонарушением. С ними пытаются бороться, как Генштаб, так и правоохранительные органы.

Решетилова отметила, что каждый военнослужащий, независимо от места службы, должен быть готовым к выполнению задач в зоне боевых действий.

Она подчеркнула, что главными рисками для военных остаются ранения, гибель или плен. Лучшим способом их минимизировать является высокий уровень подготовки и профессиональное обучение.

К слову, военный омбудсмен в интервью также рассказала, что в одной из воинских частей в Украине обнаружили около 2 тысяч человек, непригодных к службе по состоянию здоровья. По ее словам, в части продолжается проверка с участием Минобороны и командования Сухопутных войск, чтобы выяснить, на каком этапе произошел системный сбой – во время работы ТЦК, ВВК или уже в самой части.

