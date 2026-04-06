Об этом в интервью РБК-Украина рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова.
Смотрите также Земля для участников боевых действий: могут ли военные получить участок в апреле
Какие нарушения выявляли в подразделениях?
По словам омбудсмена, целые подразделения использовали схемы с фиктивной службой. Она отметила, что такие действия являются уголовным правонарушением. С ними пытаются бороться, как Генштаб, так и правоохранительные органы.
Решетилова отметила, что каждый военнослужащий, независимо от места службы, должен быть готовым к выполнению задач в зоне боевых действий.
Она подчеркнула, что главными рисками для военных остаются ранения, гибель или плен. Лучшим способом их минимизировать является высокий уровень подготовки и профессиональное обучение.
К слову, военный омбудсмен в интервью также рассказала, что в одной из воинских частей в Украине обнаружили около 2 тысяч человек, непригодных к службе по состоянию здоровья. По ее словам, в части продолжается проверка с участием Минобороны и командования Сухопутных войск, чтобы выяснить, на каком этапе произошел системный сбой – во время работы ТЦК, ВВК или уже в самой части.
Что известно о вопиющих нарушениях в Ужгородском ТЦК?
В Ужгородском ТЦК во время проверки обнаружили серьезные нарушения прав человека.
По данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, часть граждан удерживали без надлежащего оформления документов, иногда неделями.
Также фиксировали изъятие телефонов и документов без законных оснований, что лишало людей связи с родными и возможности защиты.
Отдельно проверка показала плохие бытовые условия – недостаток посуды, один туалет и душ на многих людей, отсутствие постельного белья.
В некоторых случаях медицинскую помощь оказывали с опозданием, даже при серьезных проблемах со здоровьем.