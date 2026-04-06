Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла військовий омбудсмен Ольга Решетилова.
Які порушення виявляли у підрозділах?
За словами омбудсмена, цілі підрозділи використовували схеми із фіктивною службою. Вона зазначила, що такі дії є кримінальним правопорушенням. З ними намагаються боротися, як Генштаб, так і правоохоронні органи.
Решетилова наголосила, що кожен військовослужбовець, незалежно від місця служби, має бути готовим до виконання завдань у зоні бойових дій.
Вона підкреслила, що головними ризиками для військових залишаються поранення, загибель або полон. Найкращим способом їх мінімізувати є високий рівень підготовки та фахове навчання.
До слова, військова омбудсменка в інтерв'ю також розповіла, що в одній із військових частин в Україні виявили близько 2 тисяч осіб, непридатних до служби за станом здоров'я. За її словами, у частині триває перевірка за участі Міноборони та командування Сухопутних військ, щоб з'ясувати, на якому етапі стався системий збій – під час роботи ТЦК, ВЛК чи вже у самій частині.
Що відомо про кричущі порушення в Ужгородському ТЦК?
В Ужгородському ТЦК під час перевірки виявили серйозні порушення прав людини.
За даними омбудсмена Дмитра Лубінця, частину громадян утримували без належного оформлення документів, інколи тижнями.
Також фіксували вилучення телефонів і документів без законних підстав, що позбавляло людей зв'язку з рідними та можливості захисту.
Окремо перевірка показала погані побутові умови – нестачу посуду, один туалет і душ на багатьох людей, відсутність постільної білизни.
У деяких випадках медичну допомогу надавали із запізненням, навіть при серйозних проблемах зі здоров'ям.