"Зимой они не будут спать": какие результаты рейда "Свободы России" в Белгородскую область

На днях представители легиона "Свобода России" заявили о боях в Белгородской области. Это была очередная операция, которая принесла важные результаты.

О них 24 Каналу рассказал советник по коммуникациям легиона "Свобода России" Алексей Барановский. В дальнейшем такие походы будут проходить еще.

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Рейд на Белгородщину

По словам Барановского, за лето Легион укрепился. В его составе появились новые бойцы. Для многих рейд в Белгородскую область стал первым. Его цели и задачи выполнены.

Легион не понес потери, в отличие от путинских пограничников. В этом отношении поход был успешен. Создается нестабильность в приграничных территориях. Белгородская область самая горячая в этом смысле. Путин вынужден перебрасывать резервы на защиту границ приграничных регионов,

– отметил он.

Впервые Легион "посетил" Белгородщину в мае этого года. С того времени россияне сильно нарастили присутствие военных в регионе, рассказал советник по коммуникациям. Эти резервы они могли перебросить в Запорожскую область, но оккупанты понимают, что непосредственно в Белгородской области может быть большой прорыв.

"Таким образом Россия могла мобилизовать 100 тысяч, но призывает 130. Значит 30 тысяч не хватает у них на пограничные области. Все друг с другом связано. Каждый поход, создание нестабильности идет на пользу Украине, потому что оттягивает силы (россиян – 24 Канал)", – пояснил Барановский.

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Бойцы Легиона обещают продолжить свои рейды. Для их проведения они анализируют ситуацию в приграничных областях.

"Осень продолжается и зимой они не будут спать. Дроны летают мы знаем много где", – добавил представитель Легиона.

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