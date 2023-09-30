Про них 24 Каналу розповів радник з комунікацій легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський. Надалі такі походи відбуватимуться ще.
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Рейд на Бєлгородщину
За словами Барановського, за літо Легіон укріпився. В його складі з'явилися нові бійці. Для багатьох рейд в Бєлгородську область став першим. Його цілі та завдання виконані.
Легіон не зазнав втрат, на відміну від путінських прикордонників. В цьому відношенні похід був успішний. Створюється нестабільність в прикордонних територіях. Бєлгородська область найгарячіша в цьому сенсі. Путін вимушений перекидати резерви на захист кордонів прикордонних регіонів,
– відзначив він.
Уперше Легіон "відвідав" Бєлгородщину у травні цього року. Відтоді росіяни сильно наростили присутність військових у регіоні, розповів радник з комунікацій. Ці резерви вони могли перекинути в Запорізьку область, але натомість окупанти розуміють, що безпосередньо у Бєлгородській області може бути великий прорив.
"Таким чином Росія могла мобілізувати 100 тисяч, але призиває 130. Значить 30 тисяч не вистачає у них на прикордонні області. Все одне з одним пов'язано. Кожен похід, створення нестабільності йде на користь Україні, бо відтягує сили (росіян – 24 Канал)", – пояснив Барановський.
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Бійці Легіону обіцяють продовжити свої рейди. Для їхнього проведення вони аналізують ситуацію в прикордонних областях.
"Осінь триває і взимку вони не спатимуть. Дрони літають ми знаємо багато де", – додав представник Легіону.
Рейд легіону "Свобода Росії" в Бєлгородську область: основні новини
- 28 вересня у легіоні "Свобода Росії" заявили про бої у Бєлгородській області. Мовилося про зачистку територій від путінського режиму. Про поранених чи загиблих не повідомлялося.
- Основне завдання нового рейду – відтягнення російських військових сил. По завершенню завдання бійці повернулися назад.
- Спочатку в Росії заперечували перехід кордону. Утім, згодом визнали, що були боєзіткнення.