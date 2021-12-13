Подростка, который на папиной машине снес людей на переходе в Луцке, поместили в изолятор

В Луцке 16-летний парень вместе с друзьями убегал от полиции на отцовском автомобиле и протаранил пешеходов на переходе. Несовершеннолетнего водителя поместили в изолятор временного содержания.

Пока решают вопрос об объявлении юноше подозрения. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения, ему грозит лишение свободы от 3 до 8 лет.

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В аварии пострадали 6 человек

В результате ДТП травмы получили 6 человек. Четверо женщин получили ушибы и переломы, после получения медицинской помощи они отправились домой.

Самое тяжелое состояние – у 39-летней лучанки, она сейчас находится в реанимации. Ее 5-летний сын – в областной больнице.

Что известно о водителе и его пассажирах

В полиции отметили, что водитель и его пассажиры – местные жители, обучающиеся на 1 курсе Луцкого высшего профессионального училища, являются местными жителями. Семьи, как самого горе-водителя, так и его друзей – на учетах службы по делам детей не состоят.

Пока правоохранители устанавливают, как именно юноша оказался за рулем.

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