Подростки играли гольф в грозу: молния попала прямо в летевший мяч, – видео

В Сан-Антонио 18-летний парень во время ливня ударил мяч для гольфа, который разогнался до 88 миль в час. В полете просто в него попала молния.

Друзья подростка сняли инцидент на видео в четверг, 8 июля. Новый герой сети Томас Гомес был в таком шоке от удара молнии, упал на землю.

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Мяч в полете ударила молния

"Я очень рад, что молния ударила в мяч, а не в меня", – пошутил подросток в интервью. Он был на поле для гольфа с братом и его друзьями.

Владельцы гольф-клуба также прокомментировали инцидент журналистам. Во время грозы владельцы клуба не просили гостей эвакуироваться из открытого пространства.

Обычно мы не заставляем гостей эвакуироваться с поля во время урагана и просто предлагаем им спрятаться в помещении, пока ураган не утихнет. Однако – не в этот раз,

– сказал работник гольф-клуба.

Однако сразу после случая с Гомесом, инструкторы призвали посетители срочно переместиться внутрь здания.

По мнению специалистов, случай действительно уникальный, ведь шанс того, что молния попадет в мяч в воздухе, а не в человека, который в руках держит металлическую клюшку – минимальный.

Молния попала в мяч прямо в полете: смотрите видео

Что известно о шторме "Эльза" в США: коротко

В штатах Джорджия и Каролина прошел тропический шторм "Эльза". Он вызвал наводнение и торнадо у побережья.

В штате Флориды скорость шторма составляла 65 миль в час, в результате чего порывы ветра достигли 78 миль в час.

О штормовом предупреждении сразу в 3 штатах людей предупредили еще в среду, 7 июля.

Сан-Антонио, США