В Киеве подростки напали с баллончиком на охранника посольства США

В Киеве подростки напали на иностранца в супермаркете, распылив ему в лицо газовый баллончик. Хулиганов установили и вместе с родителями пригласили в отделение полиции.

Об этом сообщила полиция Киева. Отмечают, что событие произошло в Соломенском районе столицы.

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Трех подростков задержали

Согласно сообщению, к гражданину другой страны, в то время когда он находился в супермаркете, подошла компания подростков и один из них разжег в лицо газовый баллон.

В течение нескольких часов причастных к инциденту установили: ими оказались местные жители – двое 12-летних и один 13-летний парни. У них также изъяли газовый баллончик.



У подростков изъяли газовый баллончик / Фото Нацполиции

Открыто уголовное производство

Их вместе с родителями пригласили в управление полиции для дачи показаний относительно инцидента.

Отмечают, что начато уголовное производство по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Украины - грубое нарушение общественного порядка, что сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом.

Сейчас с участниками инцидента продолжаются необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств уголовного правонарушения.