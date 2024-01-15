Спасенные из подземелья: полиция Одесской области нашла четырех подростков в катакомбах

В Одесской области завершилась масштабная поисковая операция. Четырех подростков, заблудившихся в катакомбах, полицейские нашли живыми и невредимыми.

В воскресенье вечером 14 января стало известно об исчезновении четырех подростков в нерубайских катакомбах. Мать одной из девушек известила стражей порядка, что ее дочь вместе с друзьями пошла исследовать подземелье и не вернулись домой.

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Поисковая операция: когда каждая минута важна

Полиция, сотрудники ГСЧС, кинологи и спелеологи немедленно приступили к поискам, используя камеры видеонаблюдения, установленные у входа в катакомбы. Они установили, что в подземелье вошли три девушки и один парень.

Мы благодарны всем, кто приобщился к поискам. Благодаря слаженным действиям удалось быстро найти детей,

– прокомментировали в полиции.

К стражам порядка обратились родители и других пропавших детей. К счастью, после длительных поисков все четверо подростков были найдены живыми. По информации правоохранителей, с детьми все в порядке, противоправных действий в отношении них никто не совершал.

В Одесской области нашли живыми 4 подростков в катакомбах / Фото полиции региона

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