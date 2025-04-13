Полиция нашла молодых людей, слушавших русскую музыку в Киеве через часы после трагедии в Сумах

В воскресенье, 13 апреля, группа молодых людей на Подоле в Киеве слушала музыку российских исполнителей. В ответ на замечание прохожих и их напоминание о трагедии в Сумах, юноши увеличили громкость и начали высмеивать граждан.

Правоохранители столицы установили нарушителей и уже привлекли их к ответственности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию.

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Что известно об инциденте

Полиция обнаружила видео инцидента во время мониторинга социальных сетей. Среди нарушителей – двое 17-летних жителей столицы, а также 20-летний житель области.

Юноши объясняют свои действия состоянием опьянения, мол, накануне употребляли алкогольные напитки, которые приобрел старший товарищ.

Правоохранители составили на парней административные материалы по статьям о мелком хулиганстве и распитии спиртных напитков в общественных местах.

Родителей нарушителей также привлекли к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Юношей привлекли к ответственности: смотрите фото

Сейчас с молодыми людьми работают представители Службы безопасности Украины.

Напомним, из-за российского удара в Вербное воскресенье, 13 апреля, в Сумах погибли 34 человека, еще 119 человек пострадали. В больницы госпитализированы 34 раненых, 10 из них – в тяжелом состоянии.