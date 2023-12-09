Во Львовской области в училище подростки устроили "боксерский клуб": что говорит полиция

В одном из училищ Золочевского района во Львовской области подростки устроили "боксерский клуб". Ширится ролик, где юноши избивают друг друга. За дело уже принялись правоохранительные органы.

В субботу, 9 декабря, анонимные телеграм-каналы сообщили, что в одном из учебных заведений Львовской области несовершеннолетние занимаются избиением друг друга. В комментарии 24 Каналу спикер ГУНП региона Светлана Добровольская прокомментировала ситуацию.

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Несанкционированный "боксерский клуб"

Спикер Национальной полиции Львовской области констатировала, что правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего в училище в Золочевском районе. По ее словам, идентифицируют соответствующих лиц.

Длится проверка,

– констатировала Добровольская.

Собственно, на видео, распространяемых в сети, можно увидеть около десятка подростков. Они, очевидно, в подвальном помещении с боксерскими перчатками и без них гамселят друг друга. Кроме того, кто-то курит сигареты.

В училище на Львовщине несовершеннолетние бьют друг друга / Скриншоты 24 Канала из видео, которое распространили телеграм-каналы

Несовершеннолетние и криминальные новости: последнее

В селе Кропивник Ивано-Франковской области во дворе одного из домов нашли тело младенца. Правоохранители принялись идентифицировать мать ребенка. Было открыто уголовное производство по части 1 статьи 117 Уголовного кодекса, в ней говорится об умышленном убийстве матерью своего новорожденного ребенка.

Также на днях в одном из поселков Киевской области между подростками произошла потасовка. Соответствующее видео было распространено в сети телеграм-каналы. В правоохранительных органах возбуждено уголовное производство по факту хулиганства.

Кроме того, недавно в Киевской области полиция задержала отца по подозрению в изнасиловании своей 9-летней дочери. Как отмечают правоохранители, ему грозит до 15 лет заключения по части 4 статьи 152 и части 4 статьи 153 Уголовного кодекса Украины. О соответствующем факте полиция проинформировала мать несовершеннолетней.

Из этических соображений и того факта, что на ролике несовершеннолетние,заблюрил лица и публикует скриншоты, а не оригинальное видео. В то же время, редакция призывает воздержаться от распространения материалов, которые могут навредить этим подросткам, сделав их узнаваемыми.