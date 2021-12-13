Подростку, совершившему резонансное ДТП в Луцке, объявили о подозрении

16-летнему водителю Renault Megane из Луцка сообщили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, что повлекло тяжкие последствия. Теперь ему грозит от 3 до 8 лет.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Впоследствии ему изберут меру пресечения.

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Что известно о масштабном ДТП в Луцке

12 декабря около 14:30 на проспекте Соборности произошло резонансное ДТП. Известно, что 16-летний водитель Renault Megane скрывался от патрульных. В салоне его автомобиля было еще 2 подростка. Все они – студенты первого курса местного колледжа.

Убегая от экипажа патрульных и не выполняя законных требований полисменов об остановке, водитель Renault Megane промчался на красный свет и въехал в людей, переходивших дорогу на регулируемом пешеходном переходе. После этого совершил столкновение с деревом и дорожным знаком на перекрестке с улицей Чорновола,

– рассказали в МВД.

Детали о пострадавших

В результате ДТП четверо женщин получили ушибы и переломы. После получения медицинской помощи они вернулись домой.

Самое тяжелое состояние у 39-летней жительницы Луцка. В настоящее время она находится в коме в реанимации, а ее 5-летний сын – в областной больнице с ушибом лба.

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