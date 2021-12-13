Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Згодом йому оберуть запобіжний захід.
Читайте також ДТП, яку влаштував неповнолітній у Луцьку: постраждала жінка – в критичному стані
Що відомо про масштабну ДТП у Луцьку
12 грудня близько 14:30 на проспекті Соборності трапилася резонансна ДТП. Відомо, що 16-річний водій Renault Megane втікав від патрульних. У салоні його автівки було ще 2 підлітків. Усі вони – студенти першого курсу місцевого коледжу.
Тікаючи від екіпажу патрульних та не виконуючи законні вимоги полісменів про зупинку, водій Renault Megane промчав на червоне світло та в'їхав у людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході. Після цього скоїв зіткнення з деревом і дорожнім знаком на перехресті з вулицею Чорновола,
– розповіли у МВС.
Деталі про постраждалих
- Унаслідок ДТП четверо жінок отримали забої та переломи. Після отримання медичної допомоги вони повернулися додому.
- Найважчий стан у 39-річної мешканки Луцька. Наразі вона перебуває у комі в реанімації, а її 5-річний син – в обласній лікарні із забійною травмою чола.
Це може вас зацікавити – Резонансна ДТП з підлітками у Харкові: дивіться відео