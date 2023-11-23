Гибель 9-классника на кружке по стрельбе: в общине на Прикарпатье объявили 3-дневный траур

В Ивано-Франковской области во время занятий по стрельбе погиб 14-летний парень. Полиция уже приступила к изучению обстоятельств смертельного инцидента.

По предварительным данным, подросток получил пулевое ранение в грудь. От полученных травм девятиклассник скончался на месте.

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В Прикарпатье объявили траур

В Пасечнянской общине, где произошла трагедия, объявили трехдневный траур. Там также рассказали детали несчастного случая. Говорят, что 14-летнего мальчика случайно ранил другой ученик лицея. Тот неосторожно повел себя с пневматической винтовкой.

В Нацполиции ранее сообщили, что трагедия произошла 22 ноября около 15.30 в помещении Пнивского лицея во время внешкольного кружка.

Полицейские опросили всех свидетелей события и педагогов. Решается вопрос предоставления правовой квалификации события.

Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук прокомментировала гибель подростка, отметив, что поручила провести служебное расследование в учебном заведении, чтобы избежать повторение подобного.

Другие случаи неосторожного обращения с оружием