Во Львове автомобилем управлял 13-летний подросток, когда мама была на заднем сиденье

Недавно в соцсетях появилось видео, на котором несовершеннолетний парень управляет автомобилем. Львовские правоохранители уже установили личности родителей ребенка.

Об этом во вторник, 20 мая, сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает 24 Канал. На мать составили соответствующие админматериалы.

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Что известно об инциденте

Выяснилось, что за рулем транспортного средства был 13-летний подросток. Его мать находилась на заднем сиденье.

Уважаемые родители, разрешение ребенку на управление автомобилем – это не проявление доверия или заботы, а прямая угроза его жизни и безопасности других,

– отметил Билошицкий.

13-летний подросток управлял авто во Львове: смотрите видео

Напомним, недавно 28-летний мужчина опубликовал видео, на котором можно увидеть его малолетнюю дочь за рулем автомобиля. Кроме того, блогер пообещал показать, как ребенок "дрифтует", если на его странице в Instagram будет 20 тысяч подписчиков. Ранее полиция уже вынесла постановление и составила протокол из-за передачи управления ребенку и невыполнения родительских обязанностей.