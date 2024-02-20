Подрыв авто представителей УДА: в каком состоянии Альберт Кручинин и его жена

Представители УДА Наталья и Альберт Кручинины, которые травмировались в результате взрыва авто, находятся в больнице. Стало известно о состоянии супругов.

Известно, что вечером 19 февраля, возле одного из военных объектов в пригороде Одессы был взорван автомобиль Украинской добровольческой армии, в котором находились Альберт и Наталья Кручинины. Об этом сообщили в УДА.

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Каково состояние супругов

Известно, что представители УДА Наталья и Альберт Кручинины сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом, сегодня, 20 февраля, сообщил командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош.

Альберт сейчас в коме, а Наталья в результате тяжелой контузии находится в тяжелом состоянии,

– сообщил Ярош.

Состояние Альберта Кручинина / Фото УДА

Внимание: чувствительный контент 18+

Раненая после взрыва Наталья Кручинина / Фото УДА

Внимание: чувствительный контент 18+

По словам Яроша, им и их детям обеспечивают усиленную охрану.

Ярош также отметил, что внутренняя безопасность УДА, в тесном сотрудничестве с украинскими спецслужбами и правоохранительными органами, работает в усиленном режиме.

Что известно о подрыве машины Кручининых