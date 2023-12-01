На этот раз очень неспокойно в Бурятии, что в семи тысячах километров от украинской границы. Кто может быть причастен к этим событиям и какие будут последствия в ежедневном обзоре фронта для 24 Канала проанализировал лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный аналитик Роман Свитан.
Обратите внимание "12 единиц живой силы": в ССО рассказали о ликвидации оккупантов на Авдеевском направлении
Атака по Украине
В ночь на 1 декабря враг снова прибег к дроновым атакам по Украине, всего выпустили 25 БПЛА, 18 из которых были уничтожены, также две ракеты класса Х-59, одну сбили.
Сейчас они вышли на такую схему, оптимальную, как они считают: 20 – 30 дронов или ракет каждую ночь,
– заметил Свитан.
Он убежден, что россияне пытались бить по аэродромам на территории Украины. Делают попытки изучать места, на которых могут располагаться самолеты F-16 в будущем.
В то же время россияне пытаются забрасывать линию фронта планирующими бомбами КАБ-500. Поскольку эти боеприпасы двигаются по определенным координатам, значит, противник использует их не по движущимся объектам, а по домам, объектам гражданской инфраструктуры и так далее. То есть, просто терроризирует мирное население.
Полная фронтовая сводка от Свитана: смотреть видео
"Хлопок" в России
С другой стороны фронта тоже горячо. В Ростове-на-Дону, куда регулярно приезжает Владимир Путин, горит центр города. Пожар занял около 3000 квадратных метров.
Известно, что здесь расположен рынок, который россияне могут использовать, и как склад, и как пункт временной дислокации военной амуниции.
К тому же в ночь на 30 ноября была атакована единственная железнодорожная дорога, соединяющая Китай и Россию в Бурятии. Известно, что повреждена Байкало-Амурская магистраль.
Северномуйский тоннель – крупнейший железнодорожный тоннель в России. Военный аналитик предположил, что к этому могут причастны спецслужбы Украины, которые могли привлечь так называемых "боевых бурят".
Как минимум, теперь на время эта ветка отрезана. Понятно, что у СБУ длинные руки, которые еще и удлиняют эти "боевые буряты", о которых я хорошо знаю – они воюют еще с 2014 года,
– добавил полковник запаса.
До окончания войны в Украине выборов не будет
На днях Верховная Рада Украины постановила, что выборы в государстве будут проведены только после завершения войны. Напомним, что было много дискуссий о целесообразности и возможности проведения выборов во время полномасштабного вторжения.
Нельзя начинать какую-либо внутриполитическую гонку, когда есть внешний враг. Это прописано и в Конституции, и это отвечает принципам здравого смысла,
– подчеркнул Свитан.
Любое государство, думающее о своем выживании, должно проводить выборы, другие дискуссии, важные политические изменения только после победы.
А те политические разборки, периодически появляющиеся по неосторожности народных избранников, действуют абсолютно против Украины. Их подхватывает вражеская ФСБ и пытается разорвать единство народа, армии и военно-политического руководства, а это создает хаос внутри страны. Однако Украина выдержала внутриполитический удар, удар внешнего давления и с честью вышла из подобных ситуаций.