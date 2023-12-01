На этот раз очень неспокойно в Бурятии, что в семи тысячах километров от украинской границы. Кто может быть причастен к этим событиям и какие будут последствия в ежедневном обзоре фронта для 24 Канала проанализировал лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный аналитик Роман Свитан.

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Атака по Украине

В ночь на 1 декабря враг снова прибег к дроновым атакам по Украине, всего выпустили 25 БПЛА, 18 из которых были уничтожены, также две ракеты класса Х-59, одну сбили.

Сейчас они вышли на такую схему, оптимальную, как они считают: 20 – 30 дронов или ракет каждую ночь,

– заметил Свитан.

Он убежден, что россияне пытались бить по аэродромам на территории Украины. Делают попытки изучать места, на которых могут располагаться самолеты F-16 в будущем.

В то же время россияне пытаются забрасывать линию фронта планирующими бомбами КАБ-500. Поскольку эти боеприпасы двигаются по определенным координатам, значит, противник использует их не по движущимся объектам, а по домам, объектам гражданской инфраструктуры и так далее. То есть, просто терроризирует мирное население.

Полная фронтовая сводка от Свитана: смотреть видео

"Хлопок" в России

С другой стороны фронта тоже горячо. В Ростове-на-Дону, куда регулярно приезжает Владимир Путин, горит центр города. Пожар занял около 3000 квадратных метров.

Известно, что здесь расположен рынок, который россияне могут использовать, и как склад, и как пункт временной дислокации военной амуниции.

К тому же в ночь на 30 ноября была атакована единственная железнодорожная дорога, соединяющая Китай и Россию в Бурятии. Известно, что повреждена Байкало-Амурская магистраль.

Северномуйский тоннель – крупнейший железнодорожный тоннель в России. Военный аналитик предположил, что к этому могут причастны спецслужбы Украины, которые могли привлечь так называемых "боевых бурят".

Как минимум, теперь на время эта ветка отрезана. Понятно, что у СБУ длинные руки, которые еще и удлиняют эти "боевые буряты", о которых я хорошо знаю – они воюют еще с 2014 года,

– добавил полковник запаса.

До окончания войны в Украине выборов не будет

На днях Верховная Рада Украины постановила, что выборы в государстве будут проведены только после завершения войны. Напомним, что было много дискуссий о целесообразности и возможности проведения выборов во время полномасштабного вторжения.

Нельзя начинать какую-либо внутриполитическую гонку, когда есть внешний враг. Это прописано и в Конституции, и это отвечает принципам здравого смысла,

– подчеркнул Свитан.

Любое государство, думающее о своем выживании, должно проводить выборы, другие дискуссии, важные политические изменения только после победы.

А те политические разборки, периодически появляющиеся по неосторожности народных избранников, действуют абсолютно против Украины. Их подхватывает вражеская ФСБ и пытается разорвать единство народа, армии и военно-политического руководства, а это создает хаос внутри страны. Однако Украина выдержала внутриполитический удар, удар внешнего давления и с честью вышла из подобных ситуаций.