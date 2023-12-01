На цей раз дуже неспокійно в Бурятії, що за сім тисяч кілометрів від українського кордону. Хто може бути причетним до цих подій та які будуть наслідки в щоденному огляді фронту для 24 Каналу проаналізував льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військових аналітик Роман Світан.

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Атака по Україні

В ніч на 1 грудня ворог знову вдався до дронових атак по Україні, всього випустили 25 БпЛА, 18 з яких було знищено, також дві ракети класу Х-59, одну збили.

Зараз вони вийшли на таку схему, оптимальну, як вони вважають: 20 – 30 дронів чи ракет щоночі,

– зауважив Світан.

Він переконаний, що росіяни намагалися бити по аеродромах на території України. Роблять спроби вивчати місця, на яких можуть розташовуватись літаки F-16 в майбутньому.

Водночас росіяни намагаються закидати лінію фронту плануючими бомбами КАБ-500. Оскільки ці боєприпаси рухаються по певних координатах, отже противник використовує їх не по рухомих об'єктах, а по будинках, об'єктах цивільної інфраструктури тощо. Тобто просто тероризує мирне населення.

Повне фронтове зведення від Світана: дивитись відео

"Бавовна" в Росії

З іншого боку фронту також гаряче. В Ростові-на-Дону, куди регулярно приїжджає Владімір Путін горить центр міста. Пожежа зайняла близько 3000 квадратних метрів.

Відомо, що в цьому місці розташований ринок, який росіяни можуть використовувати, і як склад, і як пункт тимчасової дислокації військової амуніції.

До того ж в ніч на 30 листопада була атакована єдина залізнична дорога, яка сполучає Китай та Росією в Бурятії. Відомо, що пошкоджено Байкало-Амурську магістраль.

Північномуйський тунель – найбільший залізничний тунель в Росії. Військовий аналітик припустив, що до цього можуть бути причетні спецслужби України, які могли залучити так званих "бойових бурятів".

Як мінімум, тепер на певний час ця гілка відрізана. Зрозуміло, що в СБУ довгі руки, які ще й подовжують ці "бойові буряти", про яких я добре знаю – вони воюють ще з 2014 року,

– додав полковник запасу.

До закінчення війни в Україні виборів не буде

Днями Верховна Рада України ухвалила, що вибори в державі будуть проведені лише після завершення війни. Нагадаємо, що точилося багато дискусій щодо доцільності і можливості проведення виборів під час повномасштабного вторгнення.

Не можна починати будь-які внутрішньополітичні перегони, коли є зовнішній ворог. Це прописано і в Конституції, і це відповідає принципам здорового глузду,

– наголосив Світан.

Будь-яка держава, яка думає про своє виживання, повинна проводити вибори, інші дискусії, важливі політичні зміни лише після перемоги.

А ті політичні розбірки, які періодично з'являються з необережності народних обранців, діють абсолютно проти України. Їх підхоплює вороже фсб і намагається розірвати єдність народу, армії і військово-політичного керівництва, а це створює хаос всередині країни. Однак Україна витримала внутрішньополітичний удар і удар зовнішнього тиску та з честю вийшла з подібних ситуацій.