Подрыв двух военных на Донбассе: один из погибших – Валерий Петренко

Трагический инцидент унес жизни 2 украинских военных на Донбассе. Мужчины взорвались на неизвестном взрывном устройстве. Оба погибших, Петренко Валерий и Илья Супрун, были родом из Днепра.

Об этом рассказала заместитель директора Департамента социальной политики Днепровского горсовета Юлия Дмитрова. Дату и время прощания с военными она сообщит позже.

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Вторым погибшим оказался Валерий Петренко

Днепр потерял 2 военных: 23-летнего лейтенанта Илью Супруна и 51-летнего старшего солдата Валерия Петренко. Оба несли службу в 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригаде.

Ранее родные Ильи Супруна рассказали больше о погибшем защитнике. Парень получил образование в Днепровском лицее информационных технологий, а затем и в Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного.

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Военные взорвались на неизвестном взрывном устройстве возле села Крутая Балка в Донецкой области. Они выполняли работы по восстановлению минно-взрывных ограждений.

За расследование дела взялась прокуратура. Правоохранители начали уголовное производство по статье о небрежном отношении к службе. За это "светит" от 5 до 7 лет за решеткой.

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Текст сообщения Юлии Дмитровой в фейсбуке:

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли двое военнослужащих Объединенных сил. Это случилось 10.01, г. Днепр потерял двух защитников. Военнослужащие 25 отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады, лейтенант Илья Супрун 23 года и старший солдат Петренко Валерий 51 год, сегодня возвращаются домой. Дату и время прощания сообщим отдельно.